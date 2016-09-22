Ярославль, 22 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Подрядчики, занимавшиеся ремонтом дорог в городе Ростове Ярославской области, вернут в бюджет 52 миллиона рублей. Судебное решение о взыскании ущерба вступило в законную силу, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Соответствующее решение вынес Кировский районный суд Ярославля, обязавший трех руководителей подрядных организаций вернуть ущерб, причиненный федеральному, региональному и местному бюджетам. Суд постановил, что в 2007—2008 гг. работы по строительству автодорог в Ростове, выполненные ООО «Яртехстрой» и ООО «Роспоставка» в рамках муниципальных контрактов, были оплачены в завышенном размере.

При разработке проектно-сметной документации и формировании цены муниципальных контрактов ответчики представили заказчику — администрации Ростова — недостоверные и поддельные документы, а при исполнении контрактов завысили объемы фактически выполненных работ. При этом подрядчики предъявили администрации иск на 130 миллионов рублей, котрый был удовлетворен арбитражным судом. При годовом бюджете в 100 миллионов рублей Ростов оказался на грани банкротства.

В ходе рассмотрения дела проведена экспертиза строительной документации и рассчитана новая цена муниципальных контрактов — без учета недостоверных и поддельных документов. В отношении подрядчиков были возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере. Однако уголовное преследование было прекращено по истечении сроков давности.

Позицию Кировского суда Ярославля подтвердило апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

«Общая сумма претензий подрядчиков к нам снижается на 52 миллиона рублей, хотя бюджету Ростова из них полагается лишь 3 млн. Мы и в дальнейшем будем стараться снизить эти претензии до нуля, поскольку считаем, что эти требования не обоснованы. Сумма иска будет оспорена в связи с вновь открывшимися обстоятельствами — правоохранительные органы выявили факты мошенничества в действиях порядчиков», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM мэр Ростова Константин Шевкопляс.