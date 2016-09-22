Вашингтон, 22 сентября, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований (ФБР) США намерено найти двух мужчин, которые могут помочь в расследовании взрыва в Нью-Йорке. Фотография объявленных в розыск опубликована на сайте ведомства.

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Отмечается, что снимок был сделан между Шестой и Седьмой авеню. Двое мужчин обнаружили бесхозный чемодан, в котором находилось взрывное устройство, и забрали его с собой. Бомбу они при этом оставили на месте.

Мужчины проходят по делу в качестве свидетелей, а не подозреваемых. ФБР просит граждан оказать помощь в обнаружении неизвестных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва, произошедшего 18 сентября в Нью-Йорке, пострадал 31 человек. Днем ранее взрывное устройство взорвалось в Нью-Джерси, пострадавших нет. По подозрению в причастности к взрывам задержан выходец из Афганистана Ахмад Рахами.