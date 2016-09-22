Великий Новгород, 22 сентября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Новгородская первая летопись — один из самых значимых источников по древнерусской истории — впервые переведена на шведский язык. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, экземпляр книги, выпущенной тиражом 2 тысячи экземпляров в Швеции, передали новгородскому музею в дар от музея Готланда (Швеция).

Пресс-служба Новгородского музея-заповедника Новгородская первая летопись на шведском

«Подобное издание осуществлено впервые по инициативе шведской стороны в рамках сотрудничества Ассоциации музеев стран Балтийского региона», — сообщили в пресс-службе, отметив, что Новгородский музей-заповедник в течение нескольких лет является членом ассоциации.

Для шведского издания Новгородский музей предоставил изображения новгородских памятников, икон, видов города. Отмечается, что около 200 экземпляров книги музей Готланда безвозмездно направил в другие музеи Швеции, занимающиеся исследованием этого периода истории.