Москва, 22 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Лимит на легионеров, который действует в российской футбольной Премьер-лиге (РФПЛ), отменен не будет. Об этом, как передает «Р-Спорт», сообщил министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

kremlin.ru Виталий Мутко

«Никто не собирается отменять лимит на легионеров, — сказал министр спорта РФ. — Это я уже как министр спорта говорю. Это ерунда, потому что вы всегда пойдете на рынок и купите готового игрока».

При этом Мутко добавил, спортивные власти РФ получили от государства право «регулировать эту систему».

Ранее ряд СМИ сообщил, что принятый Российским футбольным союзом (РФС) новый проект «Стратегия-2030» предусматривает смягчение лимита на легионеров. Якобы лимит в заявке на участие легионеров будет изменен с «7+18» до «10+15». «10» в новой версии — это число легионеров, которое может быть зарегистрировано за один сезон в футбольном клубе.

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