В мэрии Ярославля начались кадровые перемены
Ярославль, 22 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Двое руководителей в мэрии Ярославля покидают свои посты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в мэрии Ярославля. Накануне в мэрии сменилась власть — первым заместителем мэра — исполняющим обязанности главы города назначен Владимир Слепцов, до этого возглавлявший городской округ Химки.
Заявления об увольнении по собственному желанию написали заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова и начальник управления физкультуры и спорта Илья Тюрганов. Также вслед за Алексеем Малютиным уходит его помощник Дмитрий Бобриков.
В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Елена Волкова пояснила, что это ее собственное решение, принятое до встречи с новым ио мэра Владимиром Слепцовым. Илья Тюрганов работал помощником Алексея Малютина еще в то время, когда тот был председателем муниципалитета, и считался одним из наиболее близких к нему людей, членом команды Малютина.
По сведениям корреспондента ИА REGNUM, остальные руководители пока остаются на своих постах и работают в обычном режиме. Между тем ожидается продолжение кадровых перемен.
Из Химок вместе с Владимиром Слепцовым на процедуру назначения приехали несколько человек, ожидается, что они будут работать в мэрии Ярославля. Это Светлана Израилева, которая станет пресс-секретарем Владимира Слепцова (работала журналистом в Рыбинске и Ярославле, сотрудником пресс-службы в Химках). На заседании муниципалитета присутствовала и Наталья Зубакина, возглавлявшая в Химках контрольно-организационное управление (иначе говоря — аппарат главы). Вероятно, она будет выполнять сходные функции в Ярославле. Также в мэрии замечен Владимир Орлов, некогда работавший вместе с Владимиром Слепцовым в мэрии Ярославля.
Ярославские СМИ также сообщают о возможном возвращении на пост руководителя управления архитектуры Игоря Лебедева, сейчас эту должность занимает Наталья Колобушкина.