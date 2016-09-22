Ярославль, 22 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Двое руководителей в мэрии Ярославля покидают свои посты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в мэрии Ярославля. Накануне в мэрии сменилась власть — первым заместителем мэра — исполняющим обязанности главы города назначен Владимир Слепцов, до этого возглавлявший городской округ Химки.

ИА REGNUM мэрия Ярославля

Заявления об увольнении по собственному желанию написали заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова и начальник управления физкультуры и спорта Илья Тюрганов. Также вслед за Алексеем Малютиным уходит его помощник Дмитрий Бобриков.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM Елена Волкова пояснила, что это ее собственное решение, принятое до встречи с новым ио мэра Владимиром Слепцовым. Илья Тюрганов работал помощником Алексея Малютина еще в то время, когда тот был председателем муниципалитета, и считался одним из наиболее близких к нему людей, членом команды Малютина.

По сведениям корреспондента ИА REGNUM, остальные руководители пока остаются на своих постах и работают в обычном режиме. Между тем ожидается продолжение кадровых перемен.

Из Химок вместе с Владимиром Слепцовым на процедуру назначения приехали несколько человек, ожидается, что они будут работать в мэрии Ярославля. Это Светлана Израилева, которая станет пресс-секретарем Владимира Слепцова (работала журналистом в Рыбинске и Ярославле, сотрудником пресс-службы в Химках). На заседании муниципалитета присутствовала и Наталья Зубакина, возглавлявшая в Химках контрольно-организационное управление (иначе говоря — аппарат главы). Вероятно, она будет выполнять сходные функции в Ярославле. Также в мэрии замечен Владимир Орлов, некогда работавший вместе с Владимиром Слепцовым в мэрии Ярославля.

Ярославские СМИ также сообщают о возможном возвращении на пост руководителя управления архитектуры Игоря Лебедева, сейчас эту должность занимает Наталья Колобушкина.