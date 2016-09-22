Красноярск, 22 сентября, 2016, 11:38 — ИА Регнум. В Сочи ушёл из жизни знаменитый советский и российский цирковой артист-дрессировщик хищных животных Мстислав Михайлович Запашный. В мае артисту исполнилось бы 79 лет.

Frank Morales R Траурная свеча

Мстислав Запашный принадлежит к известной цирковой династии, начало которой было положено ещё в XIX веке. В цирке работал отец Мстислава Михайловича — Михаил Запашный, а мать, Лидия Запашная, была дочерью знаменитого клоуна и эксцентрика Карла Томпсона, она тоже стала артисткой цирка.

Родился Мстислав Запашный в Ленинграде 16 мая 1938 года, где жил во время блокады. После Великой Отечественной войны вся семья переехала в Поволжье.

Дебют Мстислава Запашного и его брата Вальтера состоялся в 1964 году в Саратове. В 1954 году братья Запашные представили публике номер «Акробаты-вольтижёры», за что получили на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве четыре золотые медали.

В 1971 году Запашный окончил режиссёрский факультет ГИТИСа, а в 1977 году создал уникальный спектакль «Слоны и тигры», в котором эти животные находились в одной клетке. Аттракцион был награждён Государственной премии России в области литературы и искусства в 1996 году.

В 1990 году Запашному присвоено звание Народный артист СССР. В 1991 года Мстислав Михайлович стал вице-президентом Всемирной ассоциации цирковых профессиональных школ и постоянным членом Комиссии при президенте России по Государственным премиям в области литературы и искусства.

На протяжении 11 лет Запашный возглавлял Сочинский государственный цирк. А с мая 2003 года по декабрь 2009 года возглавлял Росгосцирк.