Москва, 22 сентября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Правительство РФ озвучило информацию о том, что в январе 2016 года, проживающие за границей пенсионеры не получат 5 тыс. рублей, в форме компенсации за индексацию трудовых пенсий не в полном объеме в 2016 г. по инфляции предыдущего года. Логика такого шага следующая: 5 тыс. рублей, которые получат российские пенсионеры — это, по своей сути, социальная выплата, направленная на поддержку отечественных пенсионеров в условиях роста потребительских цен. Принимая такое решение, правительство сочло, вероятно, что проживающие за рубежом российские пенсионеры с такой проблемой не сталкиваются, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им.Г.В.Плеханова Юлия Финогенова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

«С одной стороны, действительно, большая часть «зарубежных» пенсионеров проживают в странах с достаточно стабильными экономиками (Германия, Израиль, США), но, с другой стороны, эти пенсионеры еще раньше пострадали от снижения покупательской способности своих пенсий в результате девальвации российской валюты по отношению к доллару и евро», — пояснила эксперт.

«Что касается получателей из стран СНГ, то компенсационная выплата в размере 5 тыс. рублей была бы здесь не лишней, учитывая то, что средняя инфляция по итогам прошлого года в странах СНГ составила порядка 12%», — считает Финогенова.

«Планируется, что из бюджета будет выделено около 200 млр. рублей для выплаты компенсации более чем 40 млн российских пенсионеров, при этом численность «зарубежных» пенсионеров — менее 1% от этого числа. Следовательно, о какой-либо серьезной экономии от такого шага речи идти не может», — высказала свое мнение эксперт.

В настоящее время в России действуют договоры с 19 странами, а выплаты пенсий осуществляет Пенсионный фонд РФ. По данным ПФР, в 2015 году количество пенсионеров, проживающих за границей и получающих российские пенсии составляло 288,7 тыс. человек. Больше всего российских пенсионеров проживают в Германии — 35%, 14% — в Израиле, по 11% — в Абхазии и других странах, по 8% — в Латвии и США, 7% — в Белоруссии и 6% — в Молдавии.

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