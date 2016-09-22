Токио, 22 сентября, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Японский производитель Nissan представил новую модель коммерческого фургона NV300, дополняющий линейку малотоннажных грузовых автомобилей наряду с NV200 и NV400, сообщает портал Колеса.ру.

DayronV Руль автомобиля Nissan

Новинка будет доступна в трех модификациях кузовов. Грузовой фургон будет выполняться в четырех вариантах, пассажирский — в двух, и грузопассажирский кузов Combi — в двух вариантах. Емкость грузового отсека NV300 составит от 5,2 до 8,3 куб. метров, длина размещаемого груза может достигать от 3,75 — 4,15 метров в зависимости от варианта модели.

Дизельный мотор dCi объемом 1,6 л, работающий в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач, будет представлен в четырех вариантах мощности: 95, 120, 125 и 145 л.с.

Сборку фургона выполняет завод альянса Renault-Nissan во французском Сандувиле. Стоимость новинки пока неизвестна, продажи NV300 в Европе стартуют в ноябре этого года.