Москва, 22 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Минфин РФ разместит на международном рынке десятилетние еврооблигации на сумму до $1,25 млрд, сообщает РБК со ссылкой на письмо министерства финансов, разосланное инвесторам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Доходность по ценным бумагам составит 3,99%.

Напомним, в мае директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ Константин Вышковский заявил, что Россия разместит оставшиеся еврооблигации стоимостью $1,25 млрд до конца 2016 года.

В 2016 году Российская Федерация уже разместила евробонды на $1,75 млрд под 4,75% годовых. Дата погашения облигаций — 27 мая 2026 года, их общее количество составило 8 тыс. 750 штук, при этом каждая обошлась покупателю в $200 тыс.