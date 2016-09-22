Тольятти, Самарская область, 22 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Компания «АвтоВАЗ» планирует разработать революционные технологии, чтобы создать максимально безопасное для отечественных дорог транспортное средство. Об этом сообщает в четверг, 22 сентября, «Дейли-Мотор».

Alexander Porubin «Жигули» ВАЗ-2101

«Компания в плотную займется созданием собственной системы обнаружения пешехода на дороге, а также системы подсказки водителю во время движения и электронным горизонтом, — говорится в сообщении. — Последняя технология позволит водителю своевременно получить информацию о дорожной ситуации за счет взаимодействия с другими автомобилями и облачными сервисами».

Отмечается, что отечественный автогигант планирует сделать все автомобили марки Lada максимально безопасными.

Напомним, что ежегодно в РФ в ДТП с летальным исходом попадает до 27 000 автомобилей.