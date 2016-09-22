Красноярск, 22 сентября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Лидеры красноярских региональных отделений девяти политических партий создали оргкомитет по борьбе за отмену результатов выборов 18 сентября и привлечение к ответственности участников выборного процесса, виновных в фальсификации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Итоги выборов

Представители этих партий отказались признавать итоги выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Красноярского края. Они написали письмо президенту Владимиру Путину и попросили рассмотреть представленные многочисленные факты фальсификаций. Также в обращении содержится требование об отставке губернатора Виктора Толоконского и главы крайизбиркома Константина Бочарова.

На специальной пресс-конференции представители КПРФ, «Патриотов России», «Родины», «Яблока», Партии роста, «Женского диалога» и других политических объединений рассказали о выявленных нарушения избирательного процесса. «С теми итогами, которые получил Крайизбирком, мы категорически не согласны. Мы считаем, что эта предвыборная кампания — это просто фарс. Настоящих демократических выборов не произошло, поэтому мы создали оргкомитет по поручению наших избирателей», — заявил первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Петр Медведев.

По его словам, во все партии «идут сотни звонков» о нарушениях в ходе выборов. «Так только в Красноярском крае: в остальных регионах нет такого количества жалоб и возмущения, такого негодования. Претензии есть не только к крайизбиркому, но и к краевому руководству… Не только нагло, бессовестно использовался административный ресурс, но и делалось все, чтобы провести представителей от «Единой России» или от Жириновского», — заявил Медведев.

Председатель регионального отделения партии «Женский диалог» Елена Гращенкова рассказала, что наблюдателей от партий не допускали на участки в конце дня выборов, когда проводился подсчет голосов, закрывали перед ними дверь. «Многие из наших бюллетеней почему-то вообще не проходили. У меня есть человек сто свидетелей того, что не проходили именно те бюллетени, на которых стояли галочки партии «Женский диалог». По актам, сто бюллетеней с голосами за нашу партию в Манском районе оказались испорчены, то же и по другим районам», — отметила она.

Как рассказал ИА REGNUM секретарь по идеологии Красноярского крайкома КПРФ Александр Амосов, оргкомитет готовит личную встречу с Путиным. «Все документы отправлены в Москву, сейчас готовится встреча Геннадия Зюганова с президентом. Мы рассчитываем, что потом все-таки получится организовать встречу президента и с представителями региональных отделений политических партий, которые участвуют в нашей коалиции. Работа идет так, как мы ее запланировали», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму единороссы победили по всем четырем красноярским округам. Согласно официальным данным, по спискам «Единая Россия» набрала около 40%. На выборах в заксобрание партия, по информации избиркома, победила в 21 из 24 одномандатных округов и получила по спискам около 39%.

Представители КПРФ, «Патриотов России», «Родины», «Яблока», Партии роста и других политических сил посчитали такой результат несправедливым. Они требуют провести «расследование фальсификаций» на выборах и «привлечь виновных к ответственности».