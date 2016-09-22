Нижний Новгород, 22 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Как сообщили ИА REGNUM в региональном Минэкологии, только за последнюю неделю в Лысковском и Воротынском районах 5 раз сталкивались с медведями во время сбора грибов вблизи деревень Бахмут, Юркино, Красный Осёлок, Очайха, Белогорка.

debbiedejager Бурый медведь

«К счастью, обошлось без инцидентов — медведи, заметив людей, скрывались. Но звери стали подходить вплотную к населенным пунктам все чаще. Возможно, это связано с тем, что их численность в регионе в 2016 году увеличилась на 10% в сравнении с прошлым годом. Лидеры по количеству медведей — Воротынский и Варнавинский районы, в каждом из которых их проживает более сотни», — отметили в Минэкологии.

Пока дикие медведи бродят по нижегородским лесам в поисках пропитания, дрессированные ходят по чиновничьим кабинетам, помогая своим хозяевам выбивать земельные участки под строительство зоопарков.

Так, в Сергачском районе дрессировщики-пенсионеры братья Ерофеевы пришли на прием к главе местной администрации с молодым медведем на поводке.

Братья планировали попросить у чиновников два гектара земли под строительство зоопарка, и для больше убедительности привели с собой медведя. Животное, на котором к тому же не было намордника, напугало сотрудников администрации и посетителей.

Оправившись от первого шока, чиновники попросили братьев забрать медведя и выйти с ним на улицу. Пока не известно, что будет с земельным участком под зоопарк, но объясняться в полиции братьям, видимо, придется.