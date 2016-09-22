Пермь, 22 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. «В пермском крае больше всего нарушений. Товарища этого, главу края, пора, наверное, убирать оттуда, потому что такого количества нарушений нет ни в одном регионе», — отметил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время пресс-конференции, посвященной итогам выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

Жириновский также назвал Пермский край в числе регионов, где совершены нападения на агитаторов, кандидатов и их родственников наряду с ХМАО, Ленинградской областью, Новгородской областью, Чувашией, Ставропольем.

Стоит отметить, что 17 сентября был избит кандидат от ЛДПР по партспискам в Законодательное собрание края Игорь Сафонов. Как сообщает «В курсе.ру», в «день тишины» во время обхода территории возле супермаркета «Виват» в Перми территорию с целью зачистки от агитационной продукции на кандидата напали: сначала брызнули в глаза из газового баллончика, затем избили. «Это первый случай нападения на кандидата в стране», — заявил координатор Пермского регионального отделения ЛДПР Олег Постников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 18 сентября прошли выборы депутатов федерального, регионального и муниципальных уровней.

Выборы в краевой парламент проходили по мажоритарно-пропорциональной системе: 30 человек по одномандатным округам и 30 по партийным спискам. Пятипроцентный барьер преодолели четыре партии: «Единая Россия» (43,75%), КПРФ (17,77%», ЛДПР (16,34%) и «Справедливая Россия» (11,29%). Единороссам досталось 16 мандатов, коммунистам — шесть, партии ЛДПР — пять, а «Справедливой России» — три мандата.