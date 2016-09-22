Красноярск, 22 сентября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Руководитель Советского района города Красноярска уволился после большого селекторного совещания у мэра. Об этом ИА REGNUM рассказала начальник отдела оперативной информации департамента информационной политики городской администрации Евгения Цесарская.

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21 сентября глава Советского района Юрий Егоров покинул свой пост «по собственному желанию».

«Глава города Эдхам Акбулатов подписал распоряжение об увольнении Егорова Юрия Васильевича с должности руководителя администрации Советского района в городе Красноярске с 21 сентября 2016 года по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе мэрии. Исполняющим обязанности руководителя администрации района назначен Олег Князев — бывший первый заместитель Егорова.

Егоров начал работать в красноярской мэрии в 1999 году в качестве заместителя руководителя департамента городского хозяйства. С 2004 года по 2012 год он работал первым заместителем руководителя администрации Советского района по жизнеобеспечению района и реформе ЖКХ, а также первым заместителем руководителя по благоустройству и жизнеобеспечению.

Цесарская сообщила ИА REGNUM, что решение по поводу назначения нового главы района пока не принято. Она также отметила, что накануне увольнения Егорова мэр Красноярска раскритиковал работу районной администрации.

«Буквально во вторник было большое селекторное совещание главы города, в ходе которого руководителю действительно предъявлен ряд претензий в плане содержания территории района, а также в части работы по ликвидации незаконных павильонов, которая, как вы знаете, идет в Советском районе. Нарекание вызвали темпы этой работы и наведение порядка на территории, которая остается после сноса», — пояснила она.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июле со своей должности был уволен руководитель Свердловского района. Это произошло после проведенной инспекции. А в конце августа были уволены руководитель управления образования мэрии Красноярска и руководитель департамента социально-экономического развития.