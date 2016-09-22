Москва, 22 сентября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. В Москве ежегодно направляется около 20 млрд евро на развитие инфраструктуры и хозяйства, заявил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин. По его словам, все средства идут на транспорт, социальную сферу, индустриальные зоны, энергетическую безопасность.

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«Все это позволяет нам делать достаточно стабильный бюджет Москвы», — уточнил он.

Черемин также сообщил, что столица вошла в десятку крупнейших городов Европы по показателю развития человеческого капитала и уровню жизни, а по бизнес-климату она заняла первое место среди городов Восточной Европы.

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что с 2010 по 2015 год в развитие транспортной инфраструктуры столицы инвестировали 20 млрд долларов.