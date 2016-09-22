Вильнюс, 22 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. В Литовской военной академии генерала Йонаса Жемайтиса сегодня, 22 сентября, в Вильнюсе будет представлен новый выпущенный академией методический материал «Безопасность и оборона страны», сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы. Книга предназначена для педагогов общеобразовательных школ и учреждений неформального обучения, чтобы они получили дополнительные знания о безопасности и обороне страны.

Истман Джонсон. Маленький солдат (фрагмент). 1864

Новое издание для учеников представят министр обороны Юозас Олекас, вице-министр образования и науки Роландас Зуоза, начальник академии полковник Раймундас Матулис. Авторы книги доцент доктор Аудроне Петраускайте, доцент доктор Роланда Казлаускайте Маркелене и лектор Раса Гедминене, которые расскажут, какие рассматриваемые в книге вопросы актуальны для педагогов и всего литовского общества.

«Чтобы создать условия для более интенсивного обучения молодых людей гражданским, патриотическим и национальным установкам, поощрять обязательство и ответственность при подготовке к обороне Родины, Министерство обороны много внимания уделяет гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи. Я верю, что это издание поможет учителям лучше интегрировать знания о национальной безопасности и обороне страны в общеобразовательный процесс и воспитывать учеников сознательными, ответственными гражданами Литвы, заботящимися о безопасности и обороне страны», — утверждает министр Олекас.

По словам подготовивших издание, основой политики национальной безопасности и обороны страны является система ценностей граждан той страны, поскольку готовность граждан охранять и защитить страну зависит и от каждого лица в отдельности, и от общей гражданской зрелости общества. «Готовность граждан Литвы к вооруженной и невооруженной обороне страны является составляющей и неотъемлемой частью процесса гражданского воспитания нашего общества», — считают авторы издания.

Напомним, это уже не первое издание такого рода. Ранее Минобороны Литвы и МВД Литвы выпустило брошюры о правилах поведения во время войны. В Литве уже на протяжении нескольких лет высшие руководители страны, в том числе и президент Даля Грибаускайте, говорят о «скором возможном нападении на Литву России», призывают готовиться к обороне, увеличивают военный бюджет, возвращен призыв в армию.

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