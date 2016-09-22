Тюмень, 22 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Глава Тюменской области Владимир Якушев сдает мандат депутата Государственной думы РФ седьмого созыва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Якушев изначально был «паравозом» регионального списка «Единой России» на выборах в нижнюю палату российского парламента. Он возглавлял региональную группу «тюменской матрешки». Мандат Якушева переходит к ученому, директору «Центра освоения Арктики» Владимиру Пушкареву, который с уходом главы Тюменской области из списка поднимается на строчку выше и попадает в Госдуму.

Сейчас регион в Госдуме РФ представят от «тюменской матрешки» чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, политик Татьяна Гоголева, «силовик» Николай Брыкин и ученый Владимир Пушкарев. И возможно в своих региональных группах по спискам от Тюменской области пройдут депутаты Госдумы шестого созыва Павел Дорохин (КПРФ) и Владимир Сысоев (ЛДПР).

Напомним, выборы прошли в единый день голосования 18 сентября.