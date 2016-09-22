Москва, 22 сентября, 2016, 11:05 — ИА Регнум. В Белграде с 3 по 7 октября пройдут Дни Москвы, заявил 22 сентября глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы (ДВМС) Сергей Черемин. По его словам, в рамках мероприятия состоится подписание документов, направленных на развитие сотрудничества городов в различных сферах.

Luis Filipe Gaspar Исторический центр Белграда

Чиновни отметил, что программу проведения Дней Москвы согласовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич.

Так, в Белграде состоится несколько культурных мероприятий, среди которых гала-концерт, фестиваль российского кино и фотовыставка.

«Сербская сторона предложила в рамках Дней Москвы в Белграде подписать протокол о проведении ответных Дней Белграда в Москве в 2017 году. Московская сторона подержала эту инициативу», — уточнил Серемин.

Напомним, ранее мэр сербской столицы Синиша Мали сообщил, что в рамках Дней Москвы в Белграде столичным предпринимателям будет представлен потенциал и возможности для инвестиций, имеющиеся в Белграде.