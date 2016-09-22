Манила, 22 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что пригласит Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и чиновников ЕС для проведения расследования его методов борьбы против незаконного оборота наркотиков, сообщает 22 сентября Reuters.

Василий Верещагин. Политики в опиумной лавочке.

Более 3500 человек были убиты в течение последних 10 недель в связи с незаконной торговлей наркотиками. Полиция Филиппин заявила, что только одна треть убитых погибли в ходе спецопераций полиции.

Напомним, днем ранее Дутерте показал средний палец ЕС в знак своего протеста против критики Европейской комиссии в отношении его борьбы против незаконного оборота наркотиков. Дутерте назвал Францию и Англию «лицемерами», которые уничтожили тысячи представителей других народов во времена колониальных завоеваний.