Москва, 22 сентября, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Российский рубль за первый час торгов 22 сентября вырос к доллару США и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отношение доллара и евро к рублю

Биржевой курс евро опустился на 35,25 копейки к рублю и составил по состоянию на 10:55 71,7550 рубля. Доллар США подешевел на 12,50 копейки до 63,9350 рубля.

Торги по евро открылись на отметке в 71,55 рубля и проходили в диапазоне от 71,50 до 71,81 рубля. Минимум по доллару США составил 63,5975 рубля, максимум — 63,9650 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 сентября Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Так, доллара составляет 64,44 рубля, американская валюта опустилась на 31 копейку. Стоимость евро упала на 68,75 копейки, официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,84 рубля.