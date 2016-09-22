Ярославль, 22 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Задолженность ярославских организаций перед региональным отделением Фонда социального страхования РФ стремительно растет. Если по итогам 2015 года рост задолженности составлял 18%, то в первом полугодии 2016 года — уже 25,8%. На 1 июля 2016 года сумма задолженности достигла 253,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском ФСС.

«Рост задолженности по страховым взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за первое полугодие 2016 года составил 22%, а общая сумма — 124,44 млн рублей. Количество страхователей-должников увеличилось более чем на 2,5 тысячи и достигло 13 863 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных категорий граждан, обязанных уплачивать страховые взносы по указанному виду социального страхования. Задолженность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний выросла за первое полугодие 2016 года на 29,5% и составила на 1 июля текущего года 123,3 млн рублей. Количество должников по этому виду страхования увеличилось более чем на 4 тысячи», — отмечается в официальном сообщении Фонда социального страхования.

В Ярославском ФСС обращают внимание на то, что уже с 2017 года контроль над исчислением и уплатой страховых взносов становится компетенцией Федеральной налоговой службы. В том числе, на налоговые органы возлагается обязанность по взысканию задолженности по страховым взносам, но только по одному виду страхования — по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. При этом налоговая служба будет обладать более обширными полномочиями по взысканию задолженности — вплоть до ареста банковских счетов с санкции прокурора.