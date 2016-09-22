Симферополь, 22 сентября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. В Крыму капитальный ремонт многоквартирных домов (МКД) одновременно ведут некоммерческий региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов и ГКУ «Управление капитального ремонта многоквартирных домов». При этом пока первая из организаций собирает деньги на капитальный ремонт с жильцов, вторая безрезультатно пытается освоить 640 млн рублей, выделенные на те же цели еще в 2014 году госкорпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Такая ситуация выяснилась в ходе заседания комитета Госсовета Крыма по ЖКХ и строительству, передает «Новый День».

Кондратенко Гавриил Павлович. Крымский пейзаж

По словам директора регионального Фонда капитального ремонта Михаила Баландина, в базу данных его организации, которая приступила к выполнению задач с 1 сентября 2016 года, вошли 10 тыс. 778 многоквартирных домов.

Таким образом, в октябре 420 тыс. собственников жилья впервые получат платежные поручения на капремонт, которые рассчитываются по тарифу 6,16 рубля за квадратный метр. При этом в список не были включены дома блочной постройки, здания с двумя или тремя квартирами, а также дома с износом конструкций свыше 70%.

«На следующий год они (тарифы) останутся в прежнем размере, хотя по нормативам нужно поднять до 6,4 руб.», — указал Баландин.

Чтобы ускорить капремонт, фонд попросил финансовую поддержку из бюджета, по которой в 2017 году он получит 207 млн рублей на ремонт 200 кровель, 200 фасадов и замену 96 лифтов. Остальные средства в ГКУ намерены получить за счет взносов.

Между тем ГКУ «Управление капитального ремонта многоквартирных домов» в 2014 году уже было выделено 640 млн рублей на ремонт многоквартирных домов, чтобы «дать толчок и показать, что эти ремонты делаются», рассказал директор организации Валентин Савченко.

Договоры по этой программе были заключены на 322 дома. Хотя окончание ремонта запланировано до конца ноября 2016 года, фактически работы начались только два месяца назад. При этом управление намерено ходатайствовать о переносе сроков на 2017 год.

Как пояснил в свою очередь министр ЖКХ Республики Крым Сергей Карпов, причина задержки заключается в том, что в 2015 году в Крыму действовал упрощенный порядок по определению подрядчика на работы, и с января Госказначество перестало перечислять средства по договорам, заключенным в 2015 году. За это время успел смениться министр ЖКХ, а подрядчики просто ушли.