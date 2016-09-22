Красноярск, 22 сентября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Несмотря на заявления власти об успешной борьбе с лесными пожарами, северные и восточные территории Красноярского края окутаны дымом. Председатель краевого правительства Виктор Томенко провел совещание по лесопожарной обстановке в северо-восточной группе районов края, в котором приняли участие руководители краевых министерств — лесного хозяйства края, природных ресурсов и экологии, здравоохранения, начальник ГУ МЧС России по краю, глава управления Роспотребнадзора по краю, руководитель краевого Лесопожарного центра, а также в режиме селекторной связи руководители районов края.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

«Предметом совещания является сильное задымление ряда территорий края, которое вызывает у нас беспокойство. В этой связи сегодня необходимо обсудить фактическое положение дел, связанное с объективными погодными условиями, оценить влияние субъективных причин, достаточность принимаемых мер на уровне местного самоуправления, краевых и федеральных структур, выработать возможные дополнительные меры для реагирования на складывающуюся обстановку», — заявил Томенко.

Чиновники пришли к выводу, что все работы по мониторингу, обнаружению и тушению лесных пожаров в крае «осуществляются в необходимых объемах», а в задымленности виноваты пожары в соседних регионах и в так называемых «зонах контроля», то есть в тех территориях края, в которых тушение пожаров было сочтено «нецелесообразным».

Обвинили также «аномально жаркую погоду» и отсутствие дождей. По оценке специалистов, таких погодных условий в крае не было с 1931 года.

Однако у экологов и представителей общественности складывается впечатление, что власти в целях экономии настолько урезали возможности пожарных служб и сократили радиус их действия, что любая заштатная ситуация уже приводит к беспомощности перед распространением огня.

В беседе с ИА REGNUM председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос заявил: «Вообще складывается такое ощущение, что у МЧС откровенно не хватает ресурсов и они в принципе не способны справиться с этой ситуацией. У нас сейчас пожары наблюдаются и в Красноярском крае, и в Иркутской области. В Красноярске, в Канске — вообще на востоке Красноярского края в очень многих населенных пунктах наблюдается задымление, причем местами очень сильное. Такое ощущение, что они просто не справляются».

Ходос отметил, что он уже направил запрос в краевое министерство лесного хозяйства. «Интересовался по поводу того, когда будет решена эта проблема, и предлагал ввести режим чрезвычайной ситуации», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

А пока чиновники постановили усилить работу по тушению пожаров «в доступной зоне» и вести разъяснительную работу с населением о мерах безопасности при задымлении, а медицинским учреждениям поручили уделить особое внимание случаям обращения людей с ослабленным здоровьем и детей.

По оперативной информации Лесопожарного центра, 21 сентября на территории края зарегистрировано 11 лесных пожаров. Очаги возгораний действуют в Кежемском, Богучанском, Нижнеингашском и Абанском районах на общей площади 549 гектаров.