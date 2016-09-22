Ростов-на-Дону, 22 сентября, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Долгожданное нововведение в Ростове-на-Дону решено реализовать в конце рабочей недели. С 23 сентября в центре донской столицы обещают запустить платные парковки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Взимать плату компания «Ростовское парковочное пространство» обещала еще летом, но старт всё откладывался на неопределенный срок.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Паркомат

Согласно статистике, у каждого третьего ростовчанина есть автомобиль, и городские улицы перегружены личным транспортом. В часы пик в областном центре без пробок не обходится, особенно в непогоду или при дорожной аварии. Главной задачей запуска платных парковок инициаторы проекта считают освобождение улиц от «стихийно припаркованных автомобилей». Также нововведение призвано «увеличится скорость движения транспорта, уменьшить количество ДТП».

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Напомним, что в центре Ростова-на-Дону оборудовано 1 тыс. 41 парковочное место в границах улиц Красноармейская, Максима Горького и Пушкинская, Театрального проспекта, переулков Доломановский, Газетный, проспектов Соколова и Чехова. Пока это первый этап создания системы парковочного пространства. Автовладельцам час стоянки обойдется 35 рублей. Оплата будет производиться по будням с 8:00 до 20:00.

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