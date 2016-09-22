Москва, 22 сентября, 2016, 10:08 — ИА Регнум. В России подавляющее большинство (81%) курильщиков при покупке сигарет ориентируются прежде всего на знакомую марку. Более половины курящих считают, что введение однообразной упаковки сигарет увеличит количество подделок (65%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Сохранение привычной брендированной упаковки, напротив, гарантирует потребителю приобретение оригинальной продукции, а не контрафакта (53%).

Введение обезличенной упаковки не считается действенной мерой по снижению потребления сигарет — так думают от 66% опрошенных.

В день одну или более пачек сигарет выкуривают 57% опрошенных курильщиков. Мужчины (65% выкуривают в день одну или более пачек), люди среднего возраста (59−61% среди 35−59-летних) курят существенно больше, чем женщины (39%) и молодежь в возрасте 18−24 лет (46%).

Опрос проведен 31 августа-3 сентября 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью. Объем выборочной совокупности опроса составляет 1500 человек. Выборка репрезентирует российских потребителей табачной продукции (сигарет) по полу, возрасту, федеральным округам и типу населённого пункта.

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