Грозный, 22 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Проблема наркомании в Чечне приобретает угрожающий характер. И это при том, что показатели распространения этого пагубного явления в регионе являются самыми низкими в России. Борьбу с наркоманией необходимо вести до полного ее искоренения, как в свое время боролись с терроризмом и ваххабизмом. Об этом накануне, 21 сентября, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с руководством МВД по ЧР, начальниками районных ОМВД, командирами силовых структур и подразделений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

По словам Кадырова, даже «один наркоман — это огромный минус для республики». «Я не раз об этом говорил и сейчас подчеркиваю, что наркотики представляют не меньшую угрозу обществу, чем терроризм. Если кто-то думает, что это кампания, он глубоко заблуждается. Если мы сейчас не остановим это зло, то все достижения, которые были достигнуты за последние годы, будут напрасны», — заявил чеченский лидер.

Он призвал правоохранительные структуры усилить борьбу с наркоманией. Не должна остаться в стороне и общественность. Необходимо разработать механизмы общественной борьбы с этим негативным явлением, отметил глава Чечни, поручив включиться в эту работу.

Отметим, что надзор за деятельностью правоохранительных органов по привлечению к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, является предметом особого внимания прокурора республики. На последнем совещании, посвященном состоянию законности в сфере противодействия наркопреступности было сказано, что с начала 2016 года в Чечне возбуждено 449 уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

Из них 38 дел возбуждено по фактам сбыта наркотических средств. За восемь месяцев 2016 года из незаконного оборота изъято 19 кг наркотиков, в том числе 1,5 кг гашиша, 180 грамм героина, 330 г синтетических наркотиков и свыше 16 кг марихуаны.

Под стражу заключены восемь человек, осуществлявшие сбыт наркотиков, и 51 лицо за их хранение в крупном размере.