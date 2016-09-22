Оренбург, 22 сентября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области следственные органы Следственного комитета РФ по Оренбургской области проводят доследственную проверку по факту крупного пожара на территории ООО «Мостранс» в райцентре Новосергиевка.

пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области Крупный пожар в Новосергиевке: горели три цистерны с остатками нефтепродуктов

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СК по Оренбургской области Анжелика Линькова, следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также принимают меры к установлению размера ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Представитель следственных органов отметила, что одной из основных версий рассматривается неосторожное обращение с огнем, в частности, при проведении сварочных работ на территории предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 21 сентября произошло возгорание трех цистерн со сливно-наливными остатками нефти на территории ООО «Мостранс» в поселке Новосергиевка. В ходе тушения пожара двое работников организации с термическими ожогами различных частей тела (около 50−60%) доставлены в районную больницу. В настоящей момент оба мужчины находятся в реанимации.

По предварительным данным, площадь пожара составила примерно 300 квадратных метров. На борьбу с огнем ушло чуть более двух часов. Из-за пожара возникла угроза зданию по промывке железнодорожных цистерн. Распространение огня вовремя остановлено. На месте работало от РСЧС 42 человека, 14 единиц техники.