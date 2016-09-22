Москва, 22 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Вице-премьер России Аркадий Дворкович обратился в Министерство транспорта России с поручением рассмотреть возможность продать авиакомпанию «Россия» крупнейшей российской авиакомпанией «Аэрофлот». Информацию об этом заявлении предоставили три федеральных чиновника, пишет газета «Ведомости».

politis.com.cy Авиакомпания «Россия»

Отмечается, что Дворкович внёс своё предложение после того, как был заслушан доклад экспертного совета при правительстве. В речи говорилось о том, что в мировой практике одновременно в трёх сегментах авиаперевозчики не работают.

При этом обращалось внимание на то, что работа «Аэрофлота» не вписывается в эту практику, работая на рынке авиаперевозок сразу в трёх сегментах. Сам авиаперевозчик позиционирует себя как «премиальный», «Россию» — как перевозчика эконом-сегмента, а «Победу» — как лоукостер.

Также в докладе отмечалось, что «Россия» сама является конкурентом как для «Аэрофлота», так и для «Победы». В итоге «Аэрофлот» может продать «Россию» — чтобы развивать конкуренцию на рынке авиаперевозок.