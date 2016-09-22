Москва, 22 сентября, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам воспрепятствования украинскими радикалами проведению выборов в Госдуму VII созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, по данным СК в ночь с 16 на 17 сентября 2016 года к посольству России в Киеве прибыла организованная группа лиц, принимавших участие в акции против проведения выборов депутатов в Госдуму на территории Украины, в их числе были представители праворадикальных общественных организаций и объединений.

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«Нападавшие закидали территорию дипломатического представительства дымовыми шашками и произвели в основное здание посольства залпы из батареи салютов. В результате имуществу Российской Федерации был причинен материальный ущерб», отмечает СК.

В день выборов в России, 18 сентября, представители праворадикальных общественных организаций Украины вновь пришли к посольству Российской Федерации в Киеве. «Радикалы блокировали вход к загранучреждению, не давая возможности российским гражданам, желающим проголосовать, пройти на территорию посольства. Кроме того, они публично сожгли принесенный с собой флаг Российской Федерации», говорится в сообщении СК.

Как полагает следствие, «эти преступления были совершены радикалами с целью осложнения международных отношений между Украиной и Россией».

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В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.

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Главным следственным управлением СК возбуждены два уголовных дела по фактам воспрепятствования украинскими радикалами проведению выборов депутатов в Госдуму — по ч. 2 ст. 360 УК РФ («Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой») и по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 141 и ст. 329 УК РФ («Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав, соединенное с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору и надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, намерение России организовать процедуру голосования в Крыму и диппредставительствах РФ на Украине власти республики назвали «провокацией». «Я считаю, что у нас есть международное право, мы (власти Украины) уважаем международное право. Россия его последовательно нарушает, сама логика организации этих выборов на территории (…) Крыма, эта попытка организовать выборы на территории дипломатических учреждений — это сознательная провокация», — заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

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