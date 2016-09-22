Астрахань, 22 сентября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Астраханской области представители чрезвычайных ведомств пяти стран — России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана в течение трех дней проводят совместные учения «Каспий-2016». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 22 сентября, практические занятия стартовали накануне.

jilkin.ru Спасательная операция

В первый день учений в ликвидации последствий условной ЧС участвовала совместная авиационная группировка ведомств: самолеты Бе-200 МЧС России и Азербайджана и группировка вертолетов Ми-8 и Ка-32. Воздушные суда не только тушили пожар, но и выполняли авиационную разведку акватории, в том числе с целью проверки на загрязнение углеводородами.

Отрабатывали совместные действия и спасательные подразделения Каспийской флотилии. По замыслу, морское пассажирское судно получило пробоину и начало тонуть, пассажиров необходимо эвакуировать на спасательные средства, вдобавок на судне возник пожар. Сигнал бедствия с лайнера получил капитан спасательного судна Каспийской флотилии «СБ-738».

Прибывший на место условного бедствия экипаж «СБ-738» поднял на борт экипаж и пассажиров с тонущего судна, пострадавших осмотрели медики и оказали им необходимую помощь. Затем спасатели начали борьбу с огнем. Очаг возгорания на верхней палубе сначала пролили водой, потом на борт высадилась аварийно-спасательная группа, которая продолжила тушить пожар пеной. После ликвидации возгорания, водолазы обследовали токующее судно, обнаружили и заделали пробоину.

Как отметил глава МЧС России Владимир Пучков, наблюдавший за ходом учений, отрабатывались совместные действия реагирующих подразделений не только на водных акваториях, но и на суше.

«Это позволяет выработать единый формат реагирования всех служб при возникновении ЧС: пожарных, спасателей, охраны общественного порядка, медицины, речного и морского транспорта, безопасности дорожного движения», — заявил министр.

Глава чрезвычайного ведомства также заметил, что сегодня все органы управления оснащены в основном техникой российского производства.

«Мы будем выдвигать требования к российским производителям по адаптации техники и оснащения к условиям каспийского региона. Ожидаем предложений коллег из Казахстана, Туркменистана, Азербайджана и Ирана по подготовке и поставке им техники, экипировки и оснащения», — уточнил он.

По словам Владимира Пучкова, практическим результатом учений должно стать упрощение протоколов взаимного обмена информацией при возникновении ЧС между центрами управления в кризисных ситуациях и всеми службами стран Прикаспия. Также учения «Каспий — 2016» станут шагом к унификации технологий спасения и технического оснащения спасательных служб каспийской «пятерки».

Напомним, решение об организации и проведении учений «Каспий — 2016» по инициативе президента РФ было подписано в Кремле два года назад с участием представителей пяти стран прикаспийского региона.