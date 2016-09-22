Москва, 22 сентября, 2016, 09:31 — ИА Регнум. Новую редакцию законопроекта о наказаниях за семейное дебоширство вносит в Госдуму депутат Дмитрий Носов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября. Уточняется понятие семейно-бытового дебоширства, его предлагается трактовать как бытовое дебоширство, то есть скандал в месте проживания (пребывания) семьи, сопровождающийся нецензурной бранью и (или) уничтожением и (или) повреждением имущества семьи, если эти действия совершены в отношении члена или членов семьи.

malecontent.pl Скандал в семье

Штрафы за семейное дебоширство составят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей или несение обязательных работ до 50 часов; дебоширство в присутствии несовершеннолетнего или в отношении беременной женщины — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. рублей или обязательные работы до 70 часов; за повторное нарушение — до 4 тыс. рублей или обязательные работы до 150 часов.

Комитет Госдумы по конституционному законодательству ранее вернул инициативу автору с предложением доработать.