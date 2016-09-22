Москва, 23 марта, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Силовики задержали четверых террористов, участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом директор ФСБ Александр Бортников 23 марта доложил президенту России Владимиру Путину.

ИА Регнум

Глава ведомства сообщил о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле». Он проинформировал главу государства о работе ФСБ над выявлением пособнической базы лиц, совершивших теракт в «Крокусе».

Также доклад сделали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель СК Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенту, кроме того, о ситуации доложили глава МЧС Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Московской области Андрей Воробьёв.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» прогремели выстрелы и взрыв. В здание, где должен был пройти рок-концерт, ворвалась группа вооружённых террористов, которые открыли огонь из автоматов по людям. Кадры происходящего появились в Сети.

Затем в здании прогремел взрыв, на крыше ТРЦ начался мощный пожар, обрушилась кровля. Террористы попытались скрыться на территории Украины, силовики задержали их.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УР РФ). По данным ведомства, в результате теракта погибли 93 человека. Это количество может увеличиться, отмечают в СК РФ.

Минздрав Московской области опубликовал список раненых. В нём 121 человек, из которых 107 госпитализировали. Также Минздрав разместил список 37 погибших в результате теракта.

Лидеры ряда стран выразили народу России соболезнования в связи с трагедией в Подмосковье.