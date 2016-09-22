Москва, 22 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Котировки нефти 21 сентября продемонстрировали уверенный рост, прибавив 2,5%. По мнению, директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, главным драйвером ралли актива послужила статистика по запасам. На сей раз не подвели ни API, ни Минэнерго. Оба релиза отразили внушительное сокращение объемов углеводородов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«При этом в центре внимания остается предстоящий алжирский саммит. На этом фронте продолжают поступать противоречивые сигналы. Рынки сильно сомневаются в достижении договоренностей и принятии конкретных решений, пытаясь отыскать любой повод для оптимизма», — пояснил Салас.

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«Поскольку ситуация со встречей ОПЕК по-прежнему окутана туманом, а американская статистика по запасам, как правило, довольно быстро отыгрывается рынком, уже сегодня, 22 сентября, Brent может возобновить «медвежий» ход. Продолжение ралли будет возможным только в случае новых позитивных вербальных интервенций со стороны членов картеля», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику торгов среды, вызванную данными о неожиданном сокращении запасов «черного золота» в США от министерства энергетики страны и ослаблением доллара. Так, по состоянию на 07:57 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,98% — до $47,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 1,06% — до $45,82.