«Нефть дорожает, надолго ли?!»
Москва, 22 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Котировки нефти 21 сентября продемонстрировали уверенный рост, прибавив 2,5%. По мнению, директора по развитию eToro в РФ и СНГ Павла Саласа, главным драйвером ралли актива послужила статистика по запасам. На сей раз не подвели ни API, ни Минэнерго. Оба релиза отразили внушительное сокращение объемов углеводородов.
«При этом в центре внимания остается предстоящий алжирский саммит. На этом фронте продолжают поступать противоречивые сигналы. Рынки сильно сомневаются в достижении договоренностей и принятии конкретных решений, пытаясь отыскать любой повод для оптимизма», — пояснил Салас.
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«Поскольку ситуация со встречей ОПЕК по-прежнему окутана туманом, а американская статистика по запасам, как правило, довольно быстро отыгрывается рынком, уже сегодня, 22 сентября, Brent может возобновить «медвежий» ход. Продолжение ралли будет возможным только в случае новых позитивных вербальных интервенций со стороны членов картеля», — считает эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику торгов среды, вызванную данными о неожиданном сокращении запасов «черного золота» в США от министерства энергетики страны и ослаблением доллара. Так, по состоянию на 07:57 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,98% — до $47,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 1,06% — до $45,82.