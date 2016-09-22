Киев, 22 сентября, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Газ

Алексей Саврасов. Зима. 1873

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 сентября составили 13,72 млрд кубометров. Это на 0,444 млрд кубометров больше, чем неделей ранее, и на 1,6 млрд кубометров меньше, чем примерно в эти же дни 2015 года. Сейчас темпы закачки возросли до 65 млн кубометров в сутки, ПХГ заполнены на 43,79%, с момента начала закачки запасы газа в хранилищах выросли на 8,438 млрд кубометров. Таким образом, примерно за 1,5 месяца до полноценного начала осенне-зимнего периода Украине остаётся запасти примерно 3,5 млрд кубометров газа, чтобы достигнуть предела (17 млрд кубов), обозначенного в начале месяца премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Однако не все с этим согласны. Киеву хватит и 15 млрд кубометров на зиму, заявил во время пресс-конференции глава НАК «Нафтогаз Украины» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Андрей Коболев: «Мы полагаем, что больше просто нецелесообразно. С любой точки зрения — финансовой или любой другой».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подчеркивает наличие рисков, которые связаны с объемом заполнения украинских подземных хранилищ.

«Сейчас они идут ниже прошлогоднего графика на 1,6 млрд кубометров. Это плохо», — сказал Куприянов в эфире телеканала РБК. «Если в этом году до уровня 17 млрд кубометров, который является целевым, подземные хранилища НАК «Нафтогаз» не заполнит, это, конечно, может создать проблемы в случае холодной зимы», — добавил он. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что риски для транзита газа в Европу были бы полностью ликвидированы, если бы Украина закупила у России дополнительно 2−3 млрд кубов топлива в свои ПХГ.

Второй повод для разногласий между чиновниками в Киеве — удастся или нет достичь указанного главой правительства объёма только лишь за счёт поставок из Европы, или же придётся привлекать к накоплению запасов «Газпром». «Украина может увеличить объемы газа в подземных хранилищах до 17 млрд куб. м исключительно за счет импорта из Европы», — такое мнение журналистам во время брифинга высказал глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, уточнив, что основными поставщиками станут Польша и Венгрия. А вот президент компании «Укртрансгаз» (оператор газотранпортной системы Украины) Игорь Прокопив считает иначе: «17 млрд куб. м газа — нереально [накопить] без российского газа, потому что сейчас реверс заполнен на полную. Реверсом больше не дожмёшь, из добычи больше не выжмешь. Без российского газа больше 15 млрд куб. м газа не получается», — сообщил Прокопив во время пресс-конференции.

Впрочем, правительство и «Нафтогаз» препираются не только по поводу объёмов газа, но и по поводу его стоимости. «Я подавал обращение «Нафтогаз» Украины, чтобы мне сформулировали объем и цену газа, закупаемого. За три недели я ответа не получил… На сегодня цена 6686 грн, и она пока без изменений», — так ответил журналистам Игорь Насалик на вопрос о том, какая цена газа заложена в бюджет 2017 года.

Однако есть другие данные. «Готовьтесь, соотечественники. 9,682 грн — это цена «Нафтогаза» по импортному паритету для конечного потребителя в 2017 году. Это на 43% выше текущей цены для бытового потребителя, 6877 грн», — написал в своём Facebook сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Ещё один важный момент отношений между государственной нефтегазовой компанией и правительством: газотранспортная система и её оператор — «Укртрангаз». По всей видимости, в правительстве были недовольны тем, что не имеют достаточного влияния на столь важную компанию. Поэтому на прошлой неделе изменением устава «Нафтогаза» «Укртрансгаз» вывели из его управления. Вернее, попытались вывести, поскольку решение первого вице-премьера Степана Кубива (а именно он попытался это реализовать) было небезупречно. Дело в том, что нынешняя структура управления добывающими и транспортными активами на Украине плотно завязана на решение Стокгольмского арбитража, рассматривающего спор между «Нафтогазом» и «Газпромом» по поводу долгов, в которых компании обвиняют друг друга. И до окончательного решения менять структуру управления нельзя. Поэтому после бурного выяснения отношений решение было отменено, а «Укртрансгаз остался в подчинении «Нафтогаза».

На это накладывается сразу двойной конфликт: между менеджментом «Нафтогаза» и правительством, которые представляют интересы Арсения Яценюка и Петра Порошенко соответственно, а также менеджмента «Укртрансгаза» с Коболевым. В компании недовольны многим, начиная с того, что «Нафтогаз» банально задерживает с ними расчёты (хотя именно «Укртрансгаз» генерирует основную прибыль «Нафтогаза»), а также ставит «Укртрансгаз» в глупую ситуацию:

— «Нафтогаз» повышает тариф транспортировки российского газа (соответственно растут налоговые платежи «Укртрансгаза»);

— «Газпром» до решения арбитража платит по старым тарифам;

— налоговая нагрузка ложится на «Укртрансгаз», который, таким образом, вынужден либо покрывать недостачу из собственной прибыли, либо объясняться по поводу неуплаты налогов.

«Думаю, что в основе лежит противостояние между Яценюком и Порошенко, а также желание сместить Коболева, который, мягко говоря, надоел уже всем. Единственная причина, по которой «Укртрансгаз» вернулся в подчинение «Нафтогаза, в том, что формально Коболев прав и до решения Стокгольмского арбитража менять ничего нельзя. Даже его самого, как бы сильно этого кому-то ни хотелось в правительстве», — пояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Т.е. у компании, с одной стороны, растут отчисления, а с другой — не хватает денег, и сделать ничего нельзя. В этой ситуации глава «Укртрансгаза» делает что может — шантажирует правительство: «Северный поток» забрал больше 30 млрд кубометров, и Беларусь забрала лишних 8 млрд кубометров. Плюс Украина упала в потреблении. Еще несколько лет назад мы брали 52 млрд кубометров в год, а сейчас мы видим в год около 28,5 млрд кубометров, А в пик Украина потребляла 112 млрд. кубометров, чтоб вы понимали эволюцию. Это падение, и мы не включаем компрессорные станции, держим их в режиме ожидания… У нас большое количество неликвидов. У нас слишком большое количество мощностей — 30% наших компрессорных станций нужно ликвидировать. Мы даром удерживаем людей по 2−3 года», — заявил Игорь Прокопив.

Чем завершится арбитраж в Стокгольме? По мнению энергетического эксперта Валентина Землянского, в любом случае решение суда всё равно не станет последней точкой в споре: «В этой ситуации изрядная доля политики, и это идет тоже не на пользу совершенно рассмотрению данного иска, потому что арбитраж рассматривает сугубо экономическую сторону вопроса. В результате Украине все равно придется садиться за стол переговоров и договариваться с «Газпромом», поскольку Стокгольмский арбитраж не даст окончательных ответов на те вопросы, которые стоят на сегодняшний день перед Украиной».

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» с 1 октября повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 5,1% (на 307,2 грн) — до 6,343 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. кубометров в месяц и у которых отсутствуют долги перед НАК. Для других покупателей цена увеличится на 5% (на 337,2 грн) — до 7,099 тыс. грн за 1 тыс. кубометров (с НДС).

Профильный министр Насалик высчитал, что на Украине из 34 млрд кубометров газа, находящихся на балансе государства, неэффективно используется 11,5 млрд кубометров. «Это то, чем мы греем воздух», — отметил он.

По словам министра, в госбюджете-2017 на энергоэффективные мероприятия предусмотрено 0,8 млрд грн., но эта сумма является недостаточной. Представитель Киева призвал органы местного самоуправления «приобщиться» к программам, которые финансирует Европейский инвестиционный банк.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли примерно на 163 тыс. тонн и на 21 сентября составили 1,159 млн тонн (с 996 тыс. тонн неделей ранее). 501 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 658 тыс. тонн — на угли газовых марок.

По состоянию на 21 сентября в энергосистеме Украины работало 39 блоков ТЭС общей мощностью 6780 МВт (примерно 47,9% от общей установленной мощности украинской тепловой генерации).

Впрочем, глава профильного министерства традиционно озвучивает более радужные цифры. В конце прошлой недели, во время заседания Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности и Комитета по иностранным делам, Игорь Насалик заявил, что запасы угля на ТЭС Украины составляют 1,45 млн тонн. Хотя сложно понять, откуда министр взял 1,45 млн тонн на прошлой неделе, если актуальные цифры «Укрэнерго» (оператор объединённой энергосистемы Украины) почти на 300 тыс. тонн меньше.

Также глава Минэнерго Украины во время пресс-конференции сделал весьма неожиданное заявление относительно режима работы украинских ТЭС во время отопительного сезона: «Мы сейчас готовим новый порядок для объединенного рынка электроэнергии, чтобы был не только ценовой ранжир, но и связывать с запасами на складах: имеете запасы, пожалуйста, работайте. Нет — копите». Вероятно, это следует понимать как предварительное признание того факта, что на запланированные 2,8 млн тонн к 1 ноября Украина не выйдет.

Отдельно глава Минэнерго остановился на теме угольной перевалки в портах, заявив, что украинские порты в настоящее время могут увеличить перевалку угля почти вдвое, что избавит Украину от необходимости покупать уголь у республик Донбасса. «С уверенностью могу сказать: если нас будут шантажировать и не отправлять уголь из зоны АТО — мы справимся. Я проводил совещание с портами. У нас уже есть возможность завозить уголь в объеме 700−720 тыс. тонн в месяц. Этого достаточно, чтобы обойтись без поставок из АТО».

Как это часто бывает, эксперты усомнились в словах министра. «Теоретический максимум — 600 тыс. тонн, но даже если его достичь, то кроме угля ничего иного разгружать там не будут», — поясняет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эксклюзивном комментарии для ИА REGNUM.

Компания «Укрэнерго» сообщила о вводе в эксплуатацию ЛЭП 750 кВ от Хмельницкой атомной электростанции до подстанции «Киевская». Её строительство продолжалось несколько лет, а начало использования позволит Хмельницкой АЭС работать с полной загрузкой, снижая потребность ОЭС Украины в тепловой генерации.

Электростанции Украины в январе — августе произвели 99,94 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уголь

3,5 млн тонн угля добыли украинские шахты в августе 2016 года, что на 7,6% больше, чем в августе 2015-го. Однако на общей добыче этот рост пока отражается слабо: по итогам января — августа он составил всего 0,04%, т. е. находится фактически на уровне прошлого года, когда за 8 месяцев тоже было добыто 26 млн тонн угля (20 млн энергетического и 6 млн коксующегося).

При этом, по данным министерства энергетики, ТЭС и ТЭЦ Украины в январе — июле нарастили потребление угля на 9,9%, до 17,83 млн т.

Ставка на экспортный уголь и перевалку, на которые так надеется министерство, может сыграть с энергетикой Украины злую шутку. «Цены на австралийский уголь выросли на 49% с начала сентября. Интересно, кто-нибудь из украинских чиновников (НАКа) за плохую подготовку к зимнему отопительному сезону ответит? Мы, конечно же, уголь из Австралии не покупаем. Но мировая экономика — это сообщающиеся сосуды. И резкий рост цены приведет к скачку цены на другом конце земного шара. Так как цены на уголь на Украине странно привязали к Роттердаму, с тревогой следим за спот-ценами на уголь и там, где они пока стабильны», — задаётся тревожными вопросами в своём Facebook управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман.

Чем этот сценарий грозит — описывает экономист Александр Охрименко: «Понятно, что для Киева деньги найдутся. В крайнем случае наберут кредитов, которые потом можно будет не гасить. Но в украинской провинции все будет не так. У нас были уже похожие ситуации, когда просто замерзали города [речь о масштабной аварии в Алчевске Луганской области зимой 2006 года, когда без отопления остался весь город — Ред.]. И сейчас ситуация может повториться. А если зима будет холодной, риск повышается кратно. В некоторых районных центрах физически нет угля, чтоб нагреть воду. Почему нет? Да потому что за уголь платить надо. А сейчас у нас уголь будет импортный. Но импортный уголь надо покупать за валюту. Но курс невыгодный, уголь будет дорогой. Начнем покупать активно — валюта еще подорожает. Мы привыкли жить на авось. Говорят — наверное, зима будет теплой. А если нет? Мы накопили долги по неплатежам, миллиарды гривен. Веерные отключения, это, конечно, плохо, но их можно пережить. А когда замерзнут целые города, потому что нечем платить за уголь и мазут, это будет пережить никак нельзя», — заявил эксперт в ходе пресс-конференции.

Нефть

Транзит нефти через территорию Украины за январь — август 2016 года упал на 15,8% (на 1,663 млн т) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Минэнерго.

Администрация Одесского нефтеперерабатывающего завода заявляет, что с завода продолжают воровать топливо. Напомним, что ещё весной 2014 года на завод и на запасы нефтепродуктов, находившиеся в то время на предприятии, был наложен арест в связи с возбуждением уголовного дела в отношении олигарха Сергея Курченко. Уже через несколько месяцев возник громкий скандал: фирмы, связанные с другим олигархом — Игорем Коломойским — вывозили с завода нефтепродукты, игнорируя решение суда. Затем часть топлива перепродали компании «Укройлпродукт» по заниженной стоимости (якобы — на нужды «АТО»). Компанию связывают с Сергеем Пашинским, одной из заметных фигур евромайдана, весной 2014 года — и.о. главы администрации президента. Впрочем, странно даже не то, что вывозят, а то, что за два года на ОНПЗ ещё что-то осталось.

Разное

Минэнерго Украины подписало меморандум о сотрудничестве с китайской СNBM. Как следует из документа, «СNBM в сотрудничестве с министерством и другими заинтересованными сторонами будет изучать особенности энергосистемы Украины с целью расширения сферы инвестиций на модернизацию электрогенерирующего и электропередающего оборудования, основываясь на стабильной политике, направленной на развитие отрасли, защиту инвестиций и получение разумной прибыли». Профиль компании — производство оборудования для объектов возобновляемой энергетики (солнечные батареи, ветряки). Глава министерства энергетики Украины ожидает, что объём инвестиций китайской стороны может достигнуть 2 млрд долл.

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