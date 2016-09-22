Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Виталий Чуркин заявил, что Совбез может не принять резолюцию в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) — против документа возражают две страны, сообщает «Коммерсант».

un.org Виталий Чуркин

По его словам, в настоящее время нет консенсуса по резолюции, она находится «в подвешенном состоянии». Страны, которые возражают против документа, Чуркин не назвал. «Это не мы», — заявил постпред РФ при Совбезе ООН.

ДВЗЯИ в 1996 году подписали 183 государства, ратифицировали — 164. Документ не вступил в силу из-за того, что его не подписали или не ратифицировали восемь стран, обладающих ядерным оружием или возможностями для его создания: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США.

Договор запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия, а также ядерные взрывы в мирных целях в атмосфере, в космосе, под водой и под землей, он имеет бессрочный характер. Ожидалось, что резолюция с призывом ратифицировать ДВЗЯИ будет принята на этой неделе, однако до сих пор этого не произошло.