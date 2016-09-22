Киев, 22 сентября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в Нью-Йорке провел переговоры с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

president.gov.ua Встреча Петра Порошенко с Йенсом Столтенбергом

Согласно источнику, президент Украины проинформировал собеседника о ситуации в Донбассе. Отдельно он подчеркнул, что санкции против России должны быть продолжены до полного выполнения ею Минских договоренностей.

Как отметили в пресс-службе Порошенко, Йенс Столтенберг подтвердил, что Североатлантический Альянс поддерживает позицию Украины относительно санкций.

Также собеседники обсудили дальнейшие реформы оборонного сектора Украины «для достижения стандартов НАТО».

Ранее Порошенко заявлял, что для Украины остается стратегической целью вступление в НАТО, несмотря на то, что в Альянсе нет консенсуса относительно членства Украины.

«Да, формально двери открыты, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Но эти двери сенсорные — и могут и закрыться при слишком резком приближении. Поэтому каждый наш шаг должен быть взвешенным, заведомо просчитанным — чтобы не вышло так, как с планом членства 8 лет назад», — сказал президент.

При этом он отметил, что Украина вышла на беспрецедентный и как никогда тесный уровень сотрудничества со странами НАТО — «который будем повышать, расширять, углублять, — до полного достижения критериев членства».

«Нашей стратегической целью остается вступление в НАТО. Этот указатель для нас незыблем, как Полярная звезда на звездном небе. И важно, что за 2,5 года количество сторонников вступления Украины значительно возросло и уже существенно превышает количество противников», — сказал Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде 6 сентября.