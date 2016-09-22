Барнаул, 22 сентября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. С начала года, несмотря на небольшое снижение (в сравнении с 1 кварталом 2016 года), индекс производства пищевых продуктов составил 109,6%. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на данные Алтайкрайстата.

Светлана Шаповалова Алтайский сыр

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, самые высокие темпы демонстрирует переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей. Производство плодоовощных консервовсоставило более 50,5 миллиона условных банок. Это превысило объем их выработки в целом за 2015 год (47,7 миллиона условных банок).

Основной рост производства отмечают по нескольким видам — соки и напитки, томатная паста и кетчуп, джем, варенье, фруктовые и ягодные желе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле индекс промышленного производства составлял 100,3%. В производстве пищевых продуктов (включая напитки) он составил 113%, в химическом производстве — 108%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева — 107,2%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 104,6%, в производстве машин и оборудования — 103%.

По итогам восьми месяцев 2016 года индекс промышленного производства составил 230,5% к соответствующему периоду 2015 года.