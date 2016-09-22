Киев, 22 сентября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден во время последней личной встречи предупредил президента Украины Петра Порошенко об опасности отмены санкций введенных Евросоюзом против России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом сообщает Reuters, информацию 22 сентября перепечатали многие центральные СМИ Украины.

«Украина… должна выполнить свое обещание и провести политические и экономические преобразования, в противном случае ЕС может отменить санкции против России», — сказал Байден, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

Согласно источнику, далее он отметил следующее: «Мы знаем, что если Украина даст повод ЕС, есть как минимум пять стран, которые прямо сейчас готовы сказать: «Мы больше не хотим участвовать в санкциях против Москвы». Каждую неделю с начала кризиса на Украине два-три часа я разговариваю по телефону с украинским руководством, призывая его проводить реформы, а также уговариваю Германию, Францию и Италию сохранить санкции».

"В Европе преобладают такие настроения: «Эй, до смены президента (Порошенко) она (Украина) все равно принадлежала России. У них была своя марионетка. Какая разница? Какая к черту разница? Зачем вы заставляете нас участвовать в этих санкциях?», — рассказал Байден о нынешнем положении дел.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября президент Украины Петр Порошенко в ходе 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии в Киеве заявил, что поддержит снятие санкций с России, но после того как «Москва прекратит агрессию в Крыму и в Донбассе»."Вы видите, какие большие изменения в течение последних двух лет произошли в России? Больше нет стратегического резерва, нет экономического роста, существенное снижение жизненного стандарта, нет модернизации, нет инвестиций. Даже для строительства моста, печально известного, нет средств. Радуюсь ли я этому? Нет. Ибо, если хотите знать, я первый поддержу снятия санкций с России, когда Россия выйдет из Крыма и востока нашей страны… Мы не радуемся, что снижается уровень жизни в РФ, нам этого не надо. Но есть другой способ мотивации РФ, чтобы они убрались? Это возможность продления санкций от европейских стран», — добавил он.