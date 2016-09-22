Красноярск, 22 сентября, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Красноярске завершился XV международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия-Сибирь-Европа». Для слушателей финальной программы прозвучали два фортепианных концерта Моцарта и Шопена в исполнении легендарной пианистки Элисо Вирсаладзе. За дирижерским пультом с Красноярским камерным оркестром выступил известный греческий дирижер Симеон Иоаннидис. Отдавая дань Году Греции в России, впервые в Красноярске прозвучали «Греческие танцы» для струнного оркестра Скалкотаса, а также Largo e Scherzo Балтоса.

Департамент информационной политики администрации города Красноярска Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поблагодарил организаторов и участников фестиваля «Азия-Сибирь-Европа»

Пятнадцатый, юбилейный фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» собрал рекордное количество мировых музыкальных звёзд. В нем приняли участие исполнители из Испании, Италии, Греции, Кореи, Японии и России. В этом году подарком меломанам стала мировая премьера концерта для губного органа «сё» c оркестром, исполнил который автор — Наоюки Манабэ (Япония). Благодаря господину Манабэ красноярцы услышали и «гагаку» — придворную оркестровую музыку страны восходящего солнца с более чем тысячелетним историческим прошлым. Кроме того, перед зрителями юбилейного фестиваля выступили три камерных оркестра: Красноярский, Корейский и Казанский. Блистал на сцене и гость из солнечной Испании — дирижёр Мартин Баеса-Рубио. Также для красноярцев прозвучал уникальный концерт с участием выдающейся пианистки Элисо Вирсаладзе. Партнером по ансамблю с Элисо Константиновной выступил струнный квартет имени Давида Ойстраха.

Обращаясь к участникам и гостям финального концерта, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отметил: «Фестиваль «Азия-Сибирь-Европа» объединил яркие премьеры, разнообразные жанры и мастерство признанных виртуозов музыкального искусства. Я искренне благодарю всех участников и организаторов этого уникального музыкального форума, который из года в год дает возможность взаимного творческого обогащения музыкантов, представляющих различные культурные традиции. Очень приятно было услышать мнение художественного руководителя Корейского камерного оркестра Мин Кима о том, что в Красноярске — совершенно фантастическая публика, думающая, одновременно с этим требовательная, публика, которая тонко чувствует и ценит искусство. Уверен, крепкая дружба красноярцев со всеми участниками фестиваля продолжится новыми творческими открытиями!».