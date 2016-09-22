Москва, 22 сентября, 2016, 08:59 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, подразделения Вооруженных сил Индии прибыли на полигон Восточного военного округа «Сергеевский», расположенный в Приморском крае, для участия в совместном российско-индийском учении «Индра-2016», сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Российско-индийское учение «Индра-2016»

От Минобороны Индии в учении «Индра-2016» принимают участие подразделения мотострелкового батальона численностью 250 человек.

Всего к маневрам привлечены более 500 военнослужащих с обеих сторон и до 50 единиц боевых машин пехоты, бронетранспортеров, танков Т-72, реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», автомобильной техники повышенной проходимости, отряд беспилотных летательных аппаратов, а также штурмовая и армейская авиация Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM , совместные российско-индийские учения «Индра» проводятся с 2003 года поочередно в России и Индии. В 2014 году осенью учение проводилось на территории Южного ВО. В 2015 году оно прошло на полигоне Махаджан в Индии. В течение 10 дней участники учения «Индра-2015» обменивались опытом выполнения различных тактических задач, в частности, уничтожения незаконных вооруженных формирований.