Абинск, Краснодарский край, 22 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. В Краснодарском крае растет площадь распространения опасного вируса животных. Африканская чума свиней добралась до Абинского района края. Как сообщили ИА REGNUM региональном Минсельхозе 22 сентября, очаг заболевания выявлен на территории откормочной площадки исправительной колонии-1 УФСИН России по Республике Адыгея. Территория расположена в станице Мингрельской и арендуется у ООО «Абинский свинокомплекс».

Unsplash Свинья

В том, что свиньи пали именно от африканской чумой, сомнений нет. Заболевание подтверждено лабораторными исследованиями. Вирус был выявлен в шести пробах патматериала.

В настоящее время в хозяйстве содержится 1260 голов свиней. Еще четыре животных растят местные жители в личных подсобных хозяйствах.

Меры по ликвидации и нераспространению заболевания уже принимаются. Территория откормочной площадки исправительной колонии признана эпизоотическим очагом, на ней объявлен карантин. Также установлены угрожаемые зоны по заболеванию. Первая проходит в радиусе 5 км от границ очага, включая станицу Мингрельскую и хутор Аушед Абинского района, вторая — в границах Мингрельского и Федоровского сельских поселений.

На дорогах, ведущих из очага вспышки чумы, устанавливаются контрольно-пропускные пункты. Это позволит не допустить завоз и вывоз с предприятия животных, продукции или кормов, а также проникновения в очаг посторонних лиц.

В сельских поселениях Абинского района факты стихийной торговли животными и продукцией будут пресекать сотрудники органов контроля и надзора совместно с полицией. Проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок, а также реализацию на рынках свиней и продуктов свиноводства непромышленной выработки уже запретили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первая вспышка африканской чумы свиней на Кубани в текущем году. .Падеж животных от вируса произошел в конце августа на свиноводческой ферме АО «Дан Куб» Красноармейского района. Диагноз подтвержден лабораторно. На ферме до вспышки АЧС содержалось около 30 тыс. голов свиней, вопрос о том, сколько из них подлежит уничтожению, решается.