Сан-Франциско, США, 22 сентября, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан заявили на пресс-конференции в Сан-Франциско (Калифорния) о создании фонда, который в течение ближайших десяти лет инвестирует $3 млрд в проект по борьбе с известными медицине заболеваниями.

ubackground.com Чип

$600 млн будут потрачены на создание исследовательского центра в Сан-Франциско по разработке мер своевременного выявления и предотвращения болезней. Прежде всего, новый центр, в котором будут работать ведущие биоинженеры и специалисты-медики, займется созданием чипа, котоырй сможет диагностировать инфекционные заболевания и следить за кровообращением.

Также специалисты центра собираются создать атлас клеток, включающий в себя описание всех возможных клеток человеческого организма и их состояния. Это облегчит разработку новых лекарств, в том числе тестов и вакцин против таких вирусов, как Эбола, Зика и ВИЧ .

По словам Цукерберга, тратить нужно в предотвращение заболеваний, а не в их последующее лечение. Сейчас на лечение заболевших тратится в 50 раз больше средств, чем на профилактику.