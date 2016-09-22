Ученые предупредили курильщиков об изменениях ДНК
Вашингтон, 22 сентября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Курение приводит к долгосрочным изменениям в работе генов, к такому выводу пришли американские генетики по итогам изучения образцов крови 16 тыс. человек, сообщает NBC News.
Специалисты из Гарвардской медицинской школы изучили данные анкет участников 16 различных исследований, проводившихся в предыдущие годы. Их интересовал образ жизни респондентов и процессы метилирования — присоединения метильной группы (CH3) к ДНК.
Выяснилось, что у тех, кто имел привычку курения, наблюдались изменения в метилировании, которое оказало влияние на активность 7 тыс. генов. Изменения в ДНК были связаны с болезнями сердца и развитием рака.
При этом в случае прекращения курения большая часть ДНК приходила в норму в течение 5 лет, однако ряд изменений, влияющих на работу 19 генов, сохранялся еще 30 лет. Результаты исследования говорят о том, что привычка к курению даже спустя десятки лет грозит развитием таких недугов, как рак, инсульт и болезни легких.
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