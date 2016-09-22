Москва, 22 сентября, 2016, 08:43 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) предложила решить проблему с отсутствием возможности идентифицировать пользователей Wi-Fi-сети, с которой сталкивается треть владельцев этих точек, путём внедрения специального программного обеспечения (ПО) для абонентских устройств. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Денис Пальцин, пишет газета «Коммерсантъ».

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Кроме того, Роскомнадзор предлагает ввести административную ответственность для физических лиц, владеющих Wi-Fi-сетями.

Решение ведомтсвом принято после проверки более 18 тысяч Wi-Fi-точек в публичных местах по всей России. Оказалось, что более чем в 5,5 тысячах случаев пользователи подключались к Сети без идентификации личности.

Пальцин отметил, что административная ответственность предусмотрена только для организаций, предоставляющих доступ в интернет, а не для физического лица. Чтобы решить эту проблему, предлагается использовать специальный софт, «привязывающий» MAC-адрес Wi-Fi-устройства к компьютеру, смартфону или планшету. Уточняется, что от комментариев по поводу инициативы отказались в Минкомсвязи.