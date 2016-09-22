Москва, 22 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Brent получила новый толчок вверх, благодаря публикации отчета от Минэнерго США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. После данных Американского института нефти (API) нефть марки Brent смогла подрасти до отметки 47,10 долл./баррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Подобное поведение может говорить о двух вещах. Во-первых, рынок готовится к встрече нефтедобытчиков в Алжире и все же склоняется к более позитивному исходу переговоров, способному поддержать рост нефти. И в этом случае Brent может продолжить укрепление еще в течение недели со среднесрочной целью на отметке 50,00 долл./баррель. Во-вторых, инвесторы просто решили зафиксировать прибыль по коротким позициям на выходе позитивных новостей», — пояснила Афанасьева.

«Это будет означать лишь кратковременный спрос на Brent с вероятностью ослабления уже в течение двух дней — 22—23 сентября», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 сентября, мировые цены на нефть растут, продолжая положительную динамику торгов среды, вызванную данными о неожиданном сокращении запасов черного золота в США от министерства энергетики страны и ослаблением доллара. Так, по состоянию на 07:57 мск стоимость нефти марки Brent выросла на 0,98% — до $47,29 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 1,06% — до $45,82.