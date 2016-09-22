Барнаул, 22 сентября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. На заседании Совета Алтайского гарантийного фонда, которое накануне, 21 сентября, провел первый-вице-губернатор Сергей Локтев, обсудили реализацию новой программы «Гарантия развития», предназначенной для льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Осуществляется она с весны 2016 года Алтайским гарантийным фондом совместно с краевым банком «Сибсоцбанк».

Светлана Шаповалова Малый бизнес в Алтайском крае. Алтайские сувениры

Как пояснили в краевом управлении по предпринимательству, согласно условиям, бизнесмены, участвуя в ней, могут получить кредит в сумме до 10 млн. рублей по фиксированной ставке 11% годовых и на срок до 3 лет. Такое кредитное предложение адресовано компаниям и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сегменте обрабатывающих производств, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства и производства строительных материалов, инновационного производства, а также в сфере услуг и туризма.

«На сегодня по программе «Гарантии развития» кредитные средства на льготных условиях получили 5 производственных алтайских предприятия сферы малого и среднего бизнеса. Компании направили средства на финансирование текущей деятельности. При этом возрастающая деловая активность предпринимательского сектора показывает рост спроса и на инвестиционное кредитование», — считает исполнительный директор Алтайского гарантийного фонда Антон Слободчиков.

Оценив первые итоги реализации «Гарантии развития», члены Совета согласовали увеличение срока кредитования до 5 лет. Это позволит предпринимателям привлекать средства на приобретение основных средств, зданий, сооружений, строительство и реконструкцию производственных помещений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский гарантийный фонд, созданный Администрацией края, обеспечивает равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам посредством предоставления финансовых поручительств.

В настоящее время фонд имеет достаточный запас гарантийного капитала для оказания поддержки бизнесу в реализации серьезных инвестиционных проектов — объем его капитализации превышает 650 млн. рублей. Банками-партнёрами Фонда является 21 кредитное учреждение, действующее на территории региона.

За время работы Фонда выдано 547 поручительств на общую сумму 1 437 млн. рублей, что позволило привлечь субъектам предпринимательства 4 036 млн. рублей кредитных средств на развитие бизнеса.

Программы льготного кредитования помогли субъектам алтайского бизнеса привлечь свыше 1 млрд рублей кредитных средств. Деньги предприниматели направляют как на пополнение оборотных средств предприятий, так и на реализацию инвестиционных проектов.