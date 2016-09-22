Москва, 22 сентября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB 21 сентября понесла внушительные потери под влиянием позитивной динамики нефти. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, всего двух отчетов по коммерческим запасам в США стало достаточно, чтобы отправить Brent выше 47,00 долл./баррель, а рубль к 64,08.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Прошедшее заседание FOMC по ставке не смогло поддержать доллар США, так как регулятор предпочел занять более осторожную позицию. Да, Йеллен дала понять, что в декабре повышение ставки состоится, однако немного сбивает с толку снижение прогнозов по темпам роста и инфляции», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, вероятно рост рубля продолжится и сегодня, 22 сентября, с возможным пробоем отметки 64,00 против доллара и касанием 63,80 на открытии», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 сентября Центробанк РФ снизил официальные курсы валют. Так, доллара составляет 64,44 рубля, американская валюта опустилась на 31 копейку. Стоимость евро упала на 68,75 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,84 рубля. Нефь марки Brent выросла на 0,98% — до 47,29 доллара за баррель.