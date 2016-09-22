Пермь, 22 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. В Перми с 27 сентября по 9 октября в ТРК «СПЕШИLOVE» проводится акция по тестированию на ВИЧ, организованная Министерством здравоохранения Российской Федерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом Минздраве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тестирование на ВИЧ

«Кроме этого тест на ВИЧ всегда можно сделать в поликлиниках по месту жительства или в ГКУЗ ПК «Пермский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», — подчеркнули в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми и еще девяти крупных городах России проводится бесплатное тестирование на ВИЧ. Акция организована Министерством здравоохранения России с августа по ноябрь 2016 года.

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Территориями проведения акции стали города, где опасное заболевание широко распространено. В их число, кроме Перми, вошли Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Нижний Новгород, Саратов, Уфа, Челябинск.

Специальные площадки, где можно будет пройти экспресс-тест, будут оборудованы в крупных торговых центрах. При желании каждый может это сделать на бесплатной и анонимной основе. Кроме этого, специалисты СПИД-центров, будут консультировать о ВИЧ-инфекции, возможных путях ее передачи, группах риска, способах защиты и важности регулярного тестирования.

По данным Пермского краевого центра СПИД, в 2016 году вновь зарегистрировано 1 тыс. 997 случаев ВИЧ-инфекции в Прикамье. В пресс-службе центра корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что преобладает половой путь инфицирования — 64,2% (в Перми — 67,4%). Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ составил 34,9% (в Перми — 31,3%). По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, в регионе 60,9% заразились от ВИЧ-инфицированных наркоманов.

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