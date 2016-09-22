Москва, 22 сентября, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 сентября закрылись в плюсе. По итогам дня баррель Brent подорожал на 2,1%, до $47,09. Росту котировок способствовали два фактора: сокращение запасов нефти в США и ослабление американского доллара.

cbc.ca Нефть

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти за минувшую неделю, завершившуюся 16 сентября, сократились на 6,2 млн баррелей, или на 1,2% — до 504,6 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 3,2 млн баррелей, до 225,2 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,2 млн баррелей, до 165 млн баррелей.

Перед заседанием FOMC рост котировок на отчёт Минэнерго США был сдержанным и к тому же увеличилась добыча нефти на 19 тысяч баррелей в сутки, до 8,512 млн баррелей в сутки.

Американский доллар подешевел после сохранения базовой ставки ФРС США в диапазоне 0,25% — 0,50%. Индекс доллар DXY снизился с 96,33 до 95,44.

В Азии баррель Brent стоит $47,19 (+0,22%). После того как цена отскочила от уровня $45,07 и ФРС США отказался повышать процентную ставку, покупателям фьючерсов на нефть открылась дорога к уровням $48,90/49,00 за баррель. Ограничить рост котировок может провал встречи ОПЕК, которая состоится 28 сентября в Алжире.