Москва, 22 сентября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 21 сентября закрылись снижением по доллару и евро. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 1,49%, до 63,81 рубля, евро/рубль — на 1,14%, до 71,40 рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

Рубль с открытия торгов перешел в наступление на фоне дорожающей нефти. Цены на чёрное золото усилили рост после публикации отчётов по запасам нефти от Американского института нефти.

При достижении уровня 64,42 рубля американский доллар даже не пытался скорректироваться, поскольку национальная валюта пользовалась спросом у зарубежных инвесторов. Они конвертировали валюту в рубли, чтобы купить российские облигации.

Минфин 21 сентября разместил на аукционе два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 18,071 млрд руб. Спрос превысил предложение в 3,7 раза и составил 66,33 млрд рублей.

Укрепление рубля усилилось на торгах в Штатах после выхода данных от Минэнерго США. Запасы нефти в США за минувшую неделю, завершившуюся 16 сентября, сократились на 6,2 млн баррелей, или на 1,2% — до 504,6 млн баррелей.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку и рублю оказало ослабление американского доллара после сохранения базовой ставки ФРС США в диапазоне 0,25% — 0,50%.

В Азии баррель Brent стоит 47,19 (+0,22%). Американский центральный банк воздержался от повышения процентной ставки. Теперь цена на нефть может спокойно повышаться до $49 за баррель, чем окажет положительное влияние на рубль.

Курс доллара закрепился ниже отметки в 64 рубля. Ближайшая поддержка находится на уровне 63,50 рубля. Скорее всего, она не устоит и пара двинется к июльскому минимуму 62,73 рубля. После него откроется дорога к 61,50 рубля. Налоговый период будет поддерживать российскую валюту до 26 сентября.